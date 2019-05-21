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Президент Абхазии заявил о попытках захвата власти в республике - СМИ

16:00 21.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава Абхазии заявил о попытках захвата власти в республике. По словам Рауля Хаджимбы, действия оппозиции обостряют общественно-политическую ситуацию.

Оппозиционеры пытаются объяснить свои действия благими демократическими устремлениями, добавил президент.

Накануне абхазская оппозиция объявила бессрочную акцию неповиновения у здания парламента в Сухуме после решения депутатов не переносить президентские выборы. Активисты требуют отставки главы республики. Говорит Москва

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