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НОВОСТИ

Мужчина, забравшийся накануне на Эйфелеву башню, изъяснялся на русском языке

16:12 21.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Мужчина, забравшийся накануне на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, человек изъяснялся на английском, а затем на русском языках. На одном из пролетов башни он провел пять часов. Ранее поступали сведения, что мужчина угрожал покончить жизнь самоубийством. Сотрудники Эйфелевой башни намерены подать жалобу в связи с тем, что из-за инцидента пришлось проводить эвакуацию посетителей.  Эхо Москвы

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