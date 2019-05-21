Мужчина, забравшийся накануне на Эйфелеву башню, изъяснялся на русском языке

16:12 Источник: Эхо Москвы

Мужчина, забравшийся накануне на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, человек изъяснялся на английском, а затем на русском языках. На одном из пролетов башни он провел пять часов. Ранее поступали сведения, что мужчина угрожал покончить жизнь самоубийством. Сотрудники Эйфелевой башни намерены подать жалобу в связи с тем, что из-за инцидента пришлось проводить эвакуацию посетителей. Эхо Москвы