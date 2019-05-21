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В РПЦ попросили не называть резиденцией патриарха строящийся в Пушкине комплекс

17:32 21.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

О том, что в рамках реставрации Феодоровского городка в Пушкине будет создана резиденция для главы Русской церкви сообщил The Bell.

Издание ссылается на источники в строительной отрасли и утверждает, что стоимость проекта, заказчиком которого выступает Управделами президента, 2,8 млрд рублей.

В интервью «Говорит Москва» глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков подтвердил, что на территории комплекса будет предусмотрено пространство для пребывания главы РПЦ, но призвал не называть его резиденцией.

«Это у них ложная информация, не соответствующая действительности. Резиденция патриарха там не планируется. Там будет работать Управление делами президента по реконструкции этого комплекса, который был в совершенно удручающем состоянии на протяжении многих лет.

Поскольку это комплекс, исторически принадлежавший Русской церкви, и там есть храм, то в общем плане реконструкции также запланировано и наличие некого пространства для нужд русской церкви, в том числе, для тех моментов, когда там будет находиться патриарх. Там для него предусмотрено некоторое пространство».

Волков также отметил, что ему пока неизвестно будут ли передаваться комплекс или его часть в собственность РПЦ.

«Резиденцией это невозможно назвать. Потому что у патриарха есть резиденция в Переделкине, где он живёт в Подмосковье. Конечно, не идёт речь о том, чтобы там строился какой-то комплекс лично для патриарха.

Не готов говорить о вопросах собственности. Но сейчас это всё на балансе государства и проводится реконструкция Управделами президента, их подрядчиками».

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