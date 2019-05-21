Первая линия метро со связью стандарта 5G появилась в Китае
20:00 21.05.2019 Источник: Интерфакс
В городе Чжэнчжоу, административном центре провинции Хэнань, появилась первая в Китае линия метрополитена с сетью новейшего поколения 5G.
Средняя скорость загрузки данных на станциях пятой линии городского метрополитена составляет 700 Мбит/с, сообщил поставщик телекоммуникационных услуг China Tower.
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