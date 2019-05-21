Зеленский подписал указ о роспуске Рады и назначил досрочные выборы в парламент

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля этого года.

В опубликованном на сайте главы государства тексте документа отмечается, что данное решение, в частности, принято в связи с отсутствием в Раде правящей коалиции в течение более чем 30 дней, о чем говорится в пункте 1 части 2-й статьи 90 Конституции Украины.



Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.

