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Зеленский подписал указ о роспуске Рады и назначил досрочные выборы в парламент

18:00 21.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля этого года.

В опубликованном на сайте главы государства тексте документа отмечается, что данное решение, в частности, принято в связи с отсутствием в Раде правящей коалиции в течение более чем 30 дней, о чем говорится в пункте 1 части 2-й статьи 90 Конституции Украины.

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.

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