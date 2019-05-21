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НОВОСТИ

Тульских оружейников подвели под санкции

18:40 21.05.2019 Источник: НГ-Online

США сообщили о санкциях в отношении завода «Авангард», конструкторского бюро в Туле и военного учебного центра. Их обвиняют в нарушении режима нераспространения.

В сообщении Госдепа, опубликованном во вторник в Федеральном реестре США, поясняется, что санкции вводятся в отношении «Конструкторского бюро приборостроения», расположенного в Туле, Московского машиностроительного завода «Авангард» и учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине.

Меры вступили в силу 14 мая 2019 года, они будут действовать в течение двух лет. Введенные санкции запрещают госорганам США получать от этих организаций какие-либо товары, технологии или услуги, также этим организациям запрещено оказывать какую-либо поддержку.

Центр зенитных ракетных войск в Гатчине и бюро приборостроения в Туле уже попадали в санкционные списки госдепа США в предыдущие годы, причем – тоже за нарушение режима нераспространения. 

А.Р.

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