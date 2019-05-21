Мэй пообещала, что парламент Британии сможет высказаться по второму референдуму по Brexit
20:40 21.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала, что британские депутаты получат право высказаться по теме повторного референдума по теме выхода страны из состава ЕС, однако для этого им придется сначала одобрить соглашение с ЕС об условиях Brexit. Об этом она заявила, выступая во вторник в британской столице с программной речью по Brexit.
"Правительство включит в законопроект о выходе из ЕС требование о проведении голосования по вопросу о проведении второго референдума. Тем депутатам, которые хотят проведения второго референдума для того, чтобы подтвердить сделку - вам нужна [для этого] сделка и соответственно [принять] законопроект о выходе из ЕС для того, чтобы это произошло", - сказала она.
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