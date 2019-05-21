Родовое село Кадырова просят переименовать в Ахмат-Юрт

21:20 Источник: Интерфакс

Сход граждан в селе Центарой Курчалоевского района Чечни, где жил и учился первый президент республики Ахмат Кадыров, принял решение просить органы власти о переименовании населенного пункта в Ахмат-Юрт, сообщил "Интерфаксу" председатель Грозненской городской думы Заур Хизриев.

"За предложение переименовать Центарой в Ахмат-Юрт проголосовали все участники схода единогласно", - сказал он.