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Зеленский намерен вынести на референдум вопрос о формате переговоров с РФ

22:40 21.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Об этом во вторник заявил глава администрации президента Украины Андрей Богдан.

"Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", - сообщил он в эфире телеканала "112 Украина".

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