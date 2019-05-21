Зеленский намерен вынести на референдум вопрос о формате переговоров с РФ

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Об этом во вторник заявил глава администрации президента Украины Андрей Богдан.

"Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", - сообщил он в эфире телеканала "112 Украина".

