Несколько поездов с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
22:10 21.05.2019 Источник: Эхо Москвы
На Солнцевской линии сотням людей больше двух часов пришлось провести в тоннеле, где застряли сразу несколько поездов с пассажирами. В пресс-службе подземки случившееся объяснили техническими причинами.
Солнцевская линия метро парализована. Поезда больше трёх часов не ходят от станции Парк Победы до Савёловской и участке Большой кольцевой линии. В трёх поездах застрявших в тоннеле, оказалось больше тысячи человек. До того как прямо в подземке началась эвакуация пассажиров люди сидели или стояли в вагонах больше двух часов с выключенными кондиционерами и без всякой информации о том, что происходит, пишут очевидцы в соцсетях: «Старикам откровенно плохо. Жарко». Агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сначало сообщило о задымлении в тоннеле между станциями Шелепиха и Хорошёвская.
В пресс-службе метрополитена это опровергли. Там заявили, что причина ЧП в потере напряжения в контактном рельсе. Пассажиров одного из поездов вывели на станцию Шелепиха, остальных переводят в исправный поезд. Движение до сих пор не восстановлено.
В соцсетях очевидцы много пишут о случившееся. «Уже третий час еду домой, жёлтая ветка в сторону центра стоит намертво», — пишет одна из пассажирок. А в область интервалы не просто увеличенные, а нереальные, добавляет она. «Друзья, на жёлтой ветке коллапс. И похоже надолго. Пользуйтесь красной, по другому до Внуково сейчас не добраться – даёт совет другой пассажир. «Как у нас в метро весело то. Сил бедным людям», — реагируют на это в твиттере.
Попытка отбуксировать один из поездов оказалась безуспешной, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Эхо Москвы
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