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НОВОСТИ

Во Владимирской области ликвидированы боевики, готовившие теракт

07:16 22.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали двух боевиков, заблокированных в жилом доме в городе Кольчугино Владимирской области. Об этом сообщает в среду Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнем были нейтрализованы", - говорится в сообщении. В НАК отметили, что личности ликвидированных боевиков предварительно установлены, они "являлись сторонниками одной из террористических организации, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом и готовили теракт в месте массового скопления людей".

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