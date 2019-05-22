Пожилого японца обвиняют в том, что он регулярно слепил лазером пилотов ВВС США
07:21 22.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы японской столичной префектуры арестовали местного жителя по обвинению в том, что он пытался с помощью лазерной указки ослепить пилота транспортного самолета ВВС США на авиабазе Иокота. Об этом в среду сообщило агентство Киодо.
По его данным, 60-летнего мужчину, который уже признал свою вину, подозревают в причастности к нескольким десяткам аналогичным инцидентам.
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