Пожилого японца обвиняют в том, что он регулярно слепил лазером пилотов ВВС США

07:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы японской столичной префектуры арестовали местного жителя по обвинению в том, что он пытался с помощью лазерной указки ослепить пилота транспортного самолета ВВС США на авиабазе Иокота. Об этом в среду сообщило агентство Киодо.

По его данным, 60-летнего мужчину, который уже признал свою вину, подозревают в причастности к нескольким десяткам аналогичным инцидентам.