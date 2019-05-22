В среду в Москве будет жарко не по-майски

07:28

Сегодня по столичному региону скользнёт слабовыраженный тёплый атмосферный фронт, из-за чего в дневные часы в небе могут кое-где вырасти башенки кучевых облаков, местами достигающих дождевого состояния, что, впрочем, на фоне относительно солнечной погоды не помешает температуре соответствовать климатической норме июля.

В Москве облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днём в столице +23…+25°, в Подмосковье +20…+25°. Ветер южный 3-8 м/с, при гроза порывистый. Атмосферное давление немного понизится и составит 748 мм рт. ст., - сообщают Метеовести.