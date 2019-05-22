Китайские авиакомпании требуют у "Боинга" платы за простой самолетов 737 MAX

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайская авиакомпания Air China потребовала от корпорации Boeing ("Боинг") компенсации экономических потерь в связи с простоем самолетов 737 MAX ("737 макс"). Об этом в среду сообщило агентство Синьхуа.

"Air China потребовала от корпорации Boeing возмещения ущерба в виду длительной приостановки эксплуатации лайнеров 737 MAX, а также потерь, вызванных невозможностью доставки заказанных ранее лайнеров в срок", - передает Синьхуа. Ранее China Eastern Airlines выступила с аналогичным заявлением.