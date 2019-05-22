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Директор СВР не исключил восстановление контактов с коллегами из США "на самом высоком уровне"

08:40 22.05.2019 Источник: Интерфакс

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин не исключает возможности личных встреч с руководством американских спецслужб.

"Я не исключаю, что мы возобновим взаимодействие на самом высоком уровне. Личные встречи - это очень возможно", - сказал Нарышкин журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, отношения со спецслужбами и разведками других стран у СВР никогда не прекращались, в том числе и с американским Центральным разведывательным управлением.

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