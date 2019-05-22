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В кабмине не поддержали законопроект КПРФ о штрафах за оскорбление избирателей

09:00 22.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутатов Госдумы от КПРФ, которым предлагается ввести штрафы для чиновников за оскорбление избирателей.

"Правительством РФ законопроект не поддерживается", - говорится в проекте официального отзыва кабмина, принятом на заседании комиссии (копия есть в распоряжении ТАСС).

В документе отмечается, что статья 5.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Оскорбление") "уже содержит состав правонарушения, объектом которого являются общественные отношения, связанные с гарантированным Конституцией РФ правом граждан на защиту чести и достоинства". "В связи с этим введение специального состава административного правонарушения, предусматривающего повышенные меры административной ответственности за оскорбление граждан, обладающих активным избирательным правом, представляется излишним", - указали в комиссии.

Кроме того, предлагаемая в законопроекте формулировка "публичное отрицание обязанности государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека" не отвечает "требованиям формальной определенности, ясности и недвусмысленности правовых норм, что может повлечь неоднозначное толкование и, как следствие, произвольное правоприменение проектируемой стати КоАП", - говорится в заключении правительственной комиссии.

Данный законопроект в феврале внесли в Госдуму депутаты Сергей Казанков и Николай Коломейцев. Согласно пояснительной записке, оскорблением избирателей должно считаться "публичное выражение должностным лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, либо находящимся на государственной или муниципальной службе, явного неуважения к гражданам РФ и (или) публичное отрицание обязанности государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека".

В подтверждение актуальности своей инициативы коммунисты приводили высказывания бывшей свердловской чиновницы Ольги Глацких, заявившей, что государство "не просило родителей рожать", слова экс-министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой, уволенной из-за "рекомендаций", что нужно покупать для того, чтобы уложиться в ежемесячный прожиточный минимум, и другие.

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