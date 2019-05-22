Путин обсудил кризис на Украине с Макроном и Меркель
09:05 22.05.2019 Источник: RNS
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил внутриукраинский кризис с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учётом провальной политики администрации П.А.Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве. Выражено общее мнение о безальтернативности минского "Комплекса мер" 2015 года как основы мирного урегулирования», — говорится в сообщении.
Путин отдельно обратил внимание на неправомерность закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятого ранее на территории страны.
«Выражено недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН этот документ, противоречащий Конституции Украины, Минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств», — сообщает пресс-служба президента.
Также главы государств обсудили вступление в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей и дальнейшие возможные шаги по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском. RNS
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