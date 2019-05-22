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Путин обсудил кризис на Украине с Макроном и Меркель

09:05 22.05.2019 Источник: RNS

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил внутриукраинский кризис с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учётом провальной политики администрации П.А.Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве. Выражено общее мнение о безальтернативности минского "Комплекса мер" 2015 года как основы мирного урегулирования», — говорится в сообщении.

Путин отдельно обратил внимание на неправомерность закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятого ранее на территории страны.

«Выражено недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН этот документ, противоречащий Конституции Украины, Минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств», — сообщает пресс-служба президента.

Также главы государств обсудили вступление в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей и дальнейшие возможные шаги по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.  RNS

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