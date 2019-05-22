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Закупки золота Россией сочли "плохим знаком" на Западе

09:32 22.05.2019 Источник: RNS

Увеличение закупок золота Россией является тревожным сигналом для безопасности всего мира, заявил глава исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриан Эш в интервью Daily Express.

«Покупка большого количества золота правительствами или центральными банками редко является хорошим знаком для всего мира», — сказал он.

Как объяснил Эш, тем самым Россия защищает свои собственные интересы от возможного падения мировой экономики, так как золото часто рассматривается как средство защиты от любого падения стоимости доллара США.

В первом квартале 2019 года достигла шестилетнего максимума, как ранее сообщил Всемирный совет по золоту (WGC). По его данным, теперь российские резервы золота достигли отметки в 2 168,3 т.  RNS

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