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НОВОСТИ

В Польше смерч разрушил более 100 домов

10:00 22.05.2019

В Польше в районе Войцехов прошел сильный смерч, разрушивший более 100 зданий, в том числе жилые дома. В результате разгула стихии пострадал один человек, сообщает RMF FM. Из-за смерча в районе отключено электричество и не работает водопровод. Сильный ветер вырывал из земли деревья и сносил крыши зданий. 

Отмечается, что в восстановлении домов местным жителям помогут военные.  ren.tv

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