В Польше смерч разрушил более 100 домов
10:00 22.05.2019
В Польше в районе Войцехов прошел сильный смерч, разрушивший более 100 зданий, в том числе жилые дома. В результате разгула стихии пострадал один человек, сообщает RMF FM. Из-за смерча в районе отключено электричество и не работает водопровод. Сильный ветер вырывал из земли деревья и сносил крыши зданий.
Отмечается, что в восстановлении домов местным жителям помогут военные. ren.tv
Новости
- 11:05 22.05.2019
- Роспуск Рады будет оспорен в Конституционном суде Украины - спикер парламента
- 11:00 22.05.2019
- Правительство не видит признаков обострения ситуации на российском топливном рынке
- 10:32 22.05.2019
- В Москве протестуют против строительства храма в парке - СМИ
- 10:20 22.05.2019
- В Москве задержали участницу организации "Ассоциация народного сопротивления"
- 10:05 22.05.2019
- Глава Минздрава Украины призвала ООН "не терпеть" присутствие России в Совбезе
- 09:32 22.05.2019
- Закупки золота Россией сочли "плохим знаком" на Западе
- 09:20 22.05.2019
- Организатор "Евровидения" может применить санкции против Исландии
- 09:05 22.05.2019
- Путин обсудил кризис на Украине с Макроном и Меркель
- 09:00 22.05.2019
- В кабмине не поддержали законопроект КПРФ о штрафах за оскорбление избирателей
- 08:40 22.05.2019
- Директор СВР не исключил восстановление контактов с коллегами из США "на самом высоком уровне"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать