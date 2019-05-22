Глава Минздрава Украины призвала ООН "не терпеть" присутствие России в Совбезе

10:05 Источник: РБК

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН «не терпеть» присутствие России в Совете Безопасности организации. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

«ООН не должны терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока те не вернутся к системе международного права», — сказала она на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.



Супрун также призвала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и другие международные организации отказаться от российского финансирования, чтобы не стать «заложниками Кремля». РБК