Правительство не видит признаков обострения ситуации на российском топливном рынке

11:00 Источник: Эхо Москвы

Правительство не видит признаков обострения ситуации на топливном рынке в России. Для этого нет никаких оснований, считает вице-премьер Дмитрий Козак. В письме на его имя Российский топливный союз предупреждает о рекордных темпах роста биржевых и мелкооптовых цен. К этому привели сокращение объема производства из-за ремонта на некоторых заводах, уменьшение объема поставок на внутренний рынок на фоне увеличения спроса, рост экспорта, говорят авторы обращения. По мнению Козака, биржевые цены ожидаемо подросли, но не так сильно. Эхо Москвы