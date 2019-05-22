В Москве задержали участницу организации "Ассоциация народного сопротивления"
10:20 22.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Участницу организации «Ассоциация народного сопротивления» задержали в Москве. Несколько дней назад к ней же домой приходили силовики в связи с акцией у резиденции патриарха Кирилла. Как пишет сайт «ОВД-Инфо», активистку Лилию Осипову доставили в отдел полиции по району Хамовники. По некоторым данным, ее обвиняют в повторном нарушении порядка проведения акции.
На прошлой неделе несколько человек вывесили на заборе резиденции патриарха баннер с надписью «Извинись за Екб» и раскидали рядом дымовые шашки. Они поддержали жителей Екатеринбурга, которые протестовали против строительства храма в сквере в центре города. Эхо Москвы
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