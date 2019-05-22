В Москве протестуют против строительства храма в парке - СМИ
10:32 22.05.2019
Жители московского района Новогиреево протестуют против строительства храма в парке. Его хотят возвести в Афганском сквере (сквер получил это название в честь мемориала памяти погибшим в Афганской войне москвичам). Жители настаивают, что строить в сквере в принципе запрещено, и много лет борются с планами построить там храмовый комплекс.
Правда, в отличие борьбы жителей Екатеринбурга, их борьба пока ни к чему не привела. ТК Дождь
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