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Роспуск Рады будет оспорен в Конституционном суде Украины - спикер парламента

11:05 22.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде.

"Печально и тревожно, что гарант Конституции Украины (президент Владимир Зеленский - прим. ТАСС) начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения конституции. Плохой знак", - написал Парубий в "Фейсбуке".

В комментариях к этому же посту спикер Рады заявил, что указ "будет оспорен".

В понедельник, 20 мая, состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского, где он анонсировал роспуск парламента. На следующий день он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении работы Верховной рады нынешнего созыва и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.

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