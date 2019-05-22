Роспуск Рады будет оспорен в Конституционном суде Украины - спикер парламента

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде.

"Печально и тревожно, что гарант Конституции Украины (президент Владимир Зеленский - прим. ТАСС) начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения конституции. Плохой знак", - написал Парубий в "Фейсбуке".



В комментариях к этому же посту спикер Рады заявил, что указ "будет оспорен".



В понедельник, 20 мая, состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского, где он анонсировал роспуск парламента. На следующий день он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении работы Верховной рады нынешнего созыва и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.

