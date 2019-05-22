Роспуск Рады будет оспорен в Конституционном суде Украины - спикер парламента
11:05 22.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде.
"Печально и тревожно, что гарант Конституции Украины (президент Владимир Зеленский - прим. ТАСС) начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения конституции. Плохой знак", - написал Парубий в "Фейсбуке".
В комментариях к этому же посту спикер Рады заявил, что указ "будет оспорен".
В понедельник, 20 мая, состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского, где он анонсировал роспуск парламента. На следующий день он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении работы Верховной рады нынешнего созыва и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.
Новости
- 11:00 22.05.2019
- Правительство не видит признаков обострения ситуации на российском топливном рынке
- 10:32 22.05.2019
- В Москве протестуют против строительства храма в парке - СМИ
- 10:20 22.05.2019
- В Москве задержали участницу организации "Ассоциация народного сопротивления"
- 10:05 22.05.2019
- Глава Минздрава Украины призвала ООН "не терпеть" присутствие России в Совбезе
- 10:00 22.05.2019
- В Польше смерч разрушил более 100 домов
- 09:32 22.05.2019
- Закупки золота Россией сочли "плохим знаком" на Западе
- 09:20 22.05.2019
- Организатор "Евровидения" может применить санкции против Исландии
- 09:05 22.05.2019
- Путин обсудил кризис на Украине с Макроном и Меркель
- 09:00 22.05.2019
- В кабмине не поддержали законопроект КПРФ о штрафах за оскорбление избирателей
- 08:40 22.05.2019
- Директор СВР не исключил восстановление контактов с коллегами из США "на самом высоком уровне"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать