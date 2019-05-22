Россиянина, забравшегося на Эйфелеву башню, отправили в психиатрическую клинику
12:00 22.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Полиция Парижа направила в психиатрическую клинику гражданина России, который забрался на Эйфелеву башню, угрожая покончить с собой. Это произошло 20 мая. Мужчина не спускался в течение 6 часов. По данным местных СМИ, он просил убежища во Франции. В отношении него началось расследование по факту незаконного проникновения на территорию культурного объекта. Эхо Москвы
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