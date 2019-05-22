Додон заявил, что через две недели распустит парламент, если не сформируется большинство

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Игорь Додон инициирует процедуру роспуска парламента, если депутаты не договорятся о формировании парламентского большинства в течение двух недель.

"Если в течение следующих двух недель вы не найдете общий язык, то я буду вынужден распустить парламент. Время пошло", - сказал глава государства в ходе брифинга в среду.

