Додон заявил, что через две недели распустит парламент, если не сформируется большинство
12:32 22.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Молдавии Игорь Додон инициирует процедуру роспуска парламента, если депутаты не договорятся о формировании парламентского большинства в течение двух недель.
"Если в течение следующих двух недель вы не найдете общий язык, то я буду вынужден распустить парламент. Время пошло", - сказал глава государства в ходе брифинга в среду.
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