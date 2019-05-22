Выброс паров брома произошел в "Сколково"
13:00 22.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В «Сколкове» произошёл выброс паров брома. СМИ сообщили, что в результате ЧП в одной из лабораторий пострадали двое сотрудников инновационного центра.
В пресс-службе «Сколкова» сообщили «Говорит Москва», что причиной ЧП с выбросом химвещества стало нарушение технологии работы.
«Из-за нарушения технологии работы в одной из компаний-резидентов Технопарка произошел небольшой выброс паров соединения брома. На данный момент все последствия устранены, помещения проветрены, "скорая” отпустила двоих пострадавших».
Сотрудники МЧС не обнаружили никаких дальнейших угроз для работы центра.
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