Выброс паров брома произошел в "Сколково"

13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В «Сколкове» произошёл выброс паров брома. СМИ сообщили, что в результате ЧП в одной из лабораторий пострадали двое сотрудников инновационного центра.

В пресс-службе «Сколкова» сообщили «Говорит Москва», что причиной ЧП с выбросом химвещества стало нарушение технологии работы.



«Из-за нарушения технологии работы в одной из компаний-резидентов Технопарка произошел небольшой выброс паров соединения брома. На данный момент все последствия устранены, помещения проветрены, "скорая” отпустила двоих пострадавших».



Сотрудники МЧС не обнаружили никаких дальнейших угроз для работы центра.

