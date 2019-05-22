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НОВОСТИ

Патриарх Кирилл посетит Страсбург

12:20 22.05.2019 Источник: НГ-Online

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Страсбург, где 26 мая с.г. совершит великое освящение русского православного храма Всех Святых. Информацию НГ подтвердил настоятель этой единственной православной церкви Московского патриархата в Эльзасе игумен Филипп (Рябых). «Это будет главное мероприятие, ради которого патриарх прибудет в наш город - совершить великое освящение нашего храма. Для нас это очень важное событие, поскольку в центре Европы будет освящен русский православный храм», - подчеркнул священник. Православный приход во имя Всех Святых в составе Корсунской епархии РПЦ был образован летом 2003 года, а строительство храма вместе с приходским духовно-культурным центром началось в 2013. Спустя пять лет, в декабре 2018 года состоялось малое освящение храма, которое совершил тогдашний глава Корсунской епархии, а ныне архиепископ Мадридский и Лиссабонский Нестор (Сиротенко) Храм в честь Всех Святых в Страсбурге был полностью построен на пожертвования верующих.

Милена Фаустова

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