По нефтепроводу "Дружба" в Европу пошла чистая нефть
13:05 22.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Чистая российская нефть движется по нефтепроводу «Дружба» в европейские страны. Как утверждает вице-премьер Дмитрий Козак, в Белоруссию она поступит в течение недели.
Козак отметил, что если с другими странами удалось договориться оперативно, то Польша неожиданно захотела узнать, какую скидку готова предоставить Москва. Эхо Москвы
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