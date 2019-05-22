По нефтепроводу "Дружба" в Европу пошла чистая нефть

13:05 Источник: Эхо Москвы

Чистая российская нефть движется по нефтепроводу «Дружба» в европейские страны. Как утверждает вице-премьер Дмитрий Козак, в Белоруссию она поступит в течение недели.

Козак отметил, что если с другими странами удалось договориться оперативно, то Польша неожиданно захотела узнать, какую скидку готова предоставить Москва. Эхо Москвы

