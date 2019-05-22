0
0
118
НОВОСТИ

По нефтепроводу "Дружба" в Европу пошла чистая нефть

13:05 22.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Чистая российская нефть движется по нефтепроводу «Дружба» в европейские страны. Как утверждает вице-премьер Дмитрий Козак, в Белоруссию она поступит в течение недели.

Козак отметил, что если с другими странами удалось договориться оперативно, то Польша неожиданно захотела узнать, какую скидку готова предоставить Москва.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 22.05.2019
Франция предложила разместить в Турции средства ПВО - Минобороны Турции
0
31
14:00 22.05.2019
Захарова назвала главу Минздрава Украины провокатором
0
47
13:32 22.05.2019
В Италии перевернулся автобус с российскими туристами - СМИ
0
105
13:20 22.05.2019
Казаки не смогут охранять границы РФ из-за отсутствия в законодательстве понятия "казак"
0
106
13:00 22.05.2019
Выброс паров брома произошел в "Сколково"
0
136
12:32 22.05.2019
Додон заявил, что через две недели распустит парламент, если не сформируется большинство
0
163
12:20 22.05.2019
Патриарх Кирилл посетит Страсбург
0
181
12:05 22.05.2019
Международный Букер получила Джоха Альхартхи из Омана
0
158
12:00 22.05.2019
Россиянина, забравшегося на Эйфелеву башню, отправили в психиатрическую клинику
0
184
11:32 22.05.2019
Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова
0
205

Возврат к списку