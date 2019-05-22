Казаки не смогут охранять границы РФ из-за отсутствия в законодательстве понятия "казак"

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Казаки не будут охранять границы РФ из-за отсутствия понятия «казак» в законодательстве. Такое мнение в беседе с «Говорит Москва»высказал руководитель Казачьего информационно-аналитического центра Алексей Зборовский.

«В федеральном законе №154 написано, что российское казачество – это граждане РФ, достигшие 18 лет и взявшие на себя обязательства по несению госслужбы. Там не идет речи, что они должны быть потомственными казаками. Без решения этих вопросов нельзя говорить о привлечении казаков к несению пограничной службы или иной службы в составе Вооруженных сил РФ. В существующие казачьи подразделения приходят ребята по призыву, туда идут самые разные граждане, которые подчас никакого отношения к казачеству не имеют. В этих подразделениях зачастую, кроме названия, ничего казачьего нет».



Идея разрешить казачьим войскам охранять границы государства обречена на провал при существующей законодательной базе. Сейчас многие казаки разочарованы в несении госслужбы, добавил он.



«Много этнических казаков уходит из казачьих организаций, разочаровавшись в госслужбе российского казачества. Недаром появился термин «граждане, работающие казаками». Казаки, которые взяли обязательства по несению службы, с удивлением обнаружили, что им не положено никаких надбавок и прибавок к пенсии. Пришлось объяснять, что это не госслужба в том понимании, в котором она трактуется законодательством РФ».



На совещании в среду врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил федеральным органам власти вновь разрешить казачьим войскам охранять границы государства, сообщил портал Znak. Шумков отметил, что участие казаков на службе по охране границ «является историческим».

