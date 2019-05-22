В Италии перевернулся автобус с российскими туристами - СМИ

13:32 Источник: РБК

Автобус перевернулся утром 22 мая на автодороге Сиена — Флоренция. Инцидент произошел около 9 утра по местному времени, сообщает Corriere di Siena.

По данным издания Sienafree, инцидент произошел примерно в 7 км от Сиены. По информации спасателей, всего на борту автобуса находились 50 человек. По неофициальным данным, они являются туристами из России. РБК