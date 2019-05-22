Захарова назвала главу Минздрава Украины провокатором

14:00 Источник: РБК

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун является националистом, русофобом и провокатором. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на своей странице в Facebook на заявление Супрун на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, предложившей ООН «не терпеть присутствие России в Совете Безопасности».

«Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу», — заявила Захарова. РБК