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НОВОСТИ

Захарова назвала главу Минздрава Украины провокатором

14:00 22.05.2019 Источник: РБК

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун является националистом, русофобом и провокатором. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на своей странице в Facebook на заявление Супрун на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, предложившей ООН «не терпеть присутствие России в Совете Безопасности».

«Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу», — заявила Захарова.  РБК

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