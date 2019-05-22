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Франция предложила разместить в Турции средства ПВО - Минобороны Турции

14:12 22.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция предложила временно разместить на территории Турции средства ПВО, системы SAMP-T. Об этом в среду сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы достигли определенного этапа в переговорах по этой теме. Они [Франция] предложили разместить в Турции комплексы SAMP-T. Мы продолжаем работу в данном направлении", - цитирует министра газета "Хюрриет".

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