США продолжат попытки организовать госпереворот в Венесуэле - Рябков
14:32 22.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытки организовать государственный переворот в Венесуэле с подачи США будут продолжаться. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Мы будем противостоять попыткам государственного переворота в Венесуэле, неудавшимся до сих пор. Попытки будут продолжены с подачи США", - сказал Рябков.
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