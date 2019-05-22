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США продолжат попытки организовать госпереворот в Венесуэле - Рябков

14:32 22.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки организовать государственный переворот в Венесуэле с подачи США будут продолжаться. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы будем противостоять попыткам государственного переворота в Венесуэле, неудавшимся до сих пор. Попытки будут продолжены с подачи США", - сказал Рябков.

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