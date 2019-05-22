Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского об изменениях в закон о выборах
15:00 22.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховная рада в среду на внеочередном заседании, созванном по инициативе нового президента Владимира Зеленского, отказалась рассматривать внесенные им два законопроекта об изменениях в избирательной системе. Достаточного количества голосов для внесения документов на рассмотрение парламента не набралось.
"Жаль, но мы не смогли ни один из законопроектов включить в повестку дня", - заявил спикер парламента Андрей Парубий по результатам соответствующих голосований и закрыл заседание.
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