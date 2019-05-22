Пугающего Запад "Сатану" отправляют в утиль

15:12 Источник: НГ-Online

Россия снимает с боевого дежурства последние советские ракетные комплексы. Об этом сообщил сегодня командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев. «Отмечу, что Ракетные войска находятся на определенном историческом этапе, когда из боевого состава выводятся последние ракетные комплексы советского производства», – сказал генерал.



20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России приступили к новому этапу испытаний межконтинентальной баллистической ракеты РС-20В «Сармат». Ранее сообщалось, что МБР «Сармат» прошла успешные бросковые испытания, шла подготовка к летным испытаниям.

МБР РС-28 «Сармат» придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В «Воевода» (по классификации НАТО – SS-18 «Сатана») в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

В феврале президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил о начале серийного производства нового российского оружия – ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком. «В этом году, как и планировалось, им будет оснащен первый полк РВСН». При движении к цели крылатый блок «Авангарда» совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, обеспечивая непредсказуемость его полета для любых средств ПРО. Первоначально боевые блоки «Авангард» будут устанавливаться на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ («Стилет» по классификации НАТО). Затем их носителями станут «Сарматы».

А.Р.



