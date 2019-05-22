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Германия будет рада, если Турция передумает покупать у РФ С-400 - представитель кабмина

16:00 22.05.2019 Источник: Интерфакс

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Берлин будет приветствовать, если Турция "перепроверит" свое решение купить у России зенитные ракетные системы С-400 с учетом своего членства в НАТО.

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