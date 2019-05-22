Германия будет рада, если Турция передумает покупать у РФ С-400 - представитель кабмина
16:00 22.05.2019 Источник: Интерфакс
Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Берлин будет приветствовать, если Турция "перепроверит" свое решение купить у России зенитные ракетные системы С-400 с учетом своего членства в НАТО.
НОВОСТИ
- 17:12 22.05.2019
- Антикоррупционная прокуратура Украины возбудила еще одно дело против Порошенко
- 17:00 22.05.2019
- Более половины жителей Екатеринбурга выступили за возведение храма в другом месте - опрос
- 16:32 22.05.2019
- Подросток, подозреваемый в поджоге карельской церкви, признан невменяемым
- 16:12 22.05.2019
- Путин считает самоуправством позицию, мешающую созданию профсоюзов
- 15:32 22.05.2019
- Почти 90 экопроектов реализует РУСАЛ в 9 регионах России в рамках "Зеленой волны"
- 15:12 22.05.2019
- Пугающего Запад "Сатану" отправляют в утиль
- 15:00 22.05.2019
- Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского об изменениях в закон о выборах
- 14:32 22.05.2019
- США продолжат попытки организовать госпереворот в Венесуэле - Рябков
- 14:12 22.05.2019
- Франция предложила разместить в Турции средства ПВО - Минобороны Турции
- 14:00 22.05.2019
- Захарова назвала главу Минздрава Украины провокатором
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать