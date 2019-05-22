Почти 90 экопроектов реализует РУСАЛ в 9 регионах России в рамках "Зеленой волны"

15:32

РУСАЛ подвел итоги конкурса проектов по озеленению и благоустройству локальных городских пространств «Зеленая волна». В 2019 году при грантовой поддержке компании активные жители в 17 городах России высадят почти 4000 саженцев деревьев и кустарников. Общая сумма грантового фонда составляет 3,66 млн рублей.



Так, благодаря РУСАЛу в Братске на территории детского сада №41 появится экологическая тропа, где дошкольники познакомятся с особенностями растительного мира Сибири и правилами поведения на природе. В Каменске-Уральском на одной из дворовых детских площадок высадят рябиновый «оазис». В Новокузнецке на площадке у дворца культуры обустроят каменистый сад для прогулок горожан. В Краснотурьинске силами волонтеров озеленят «Бурундук-парк». В с. Александровка Боготольского района Красноярского края получит новое развитие клуб гарденотерапии для пожилых людей и инвалидов при центре социального обслуживания населения «Надежда». В Кандалакше облагородят территорию у музея природы Кандалакшского заповедника.

Всего из 419 инициатив, принявших участие в конкурсе, РУСАЛ поддержал 87 проектов, все они направлены на озеленение парков, улиц, дворов и открытых городских площадок, а также на благоустройство мест для прогулок и семейного отдыха. Максимальная сумма гранта для реализации каждой идеи составит 50 000 рублей.

Информацию о победителях конкурса можно узнать на сайте. Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа.

Конкурс «Зеленая волна» реализуется в рамках социальной программы РУСАЛа «Помогать просто», направленной на развитие корпоративного и общегородского волонтерства. Программа также включает в себя грантовый конкурс волонтерских инициатив «Помогать просто», экологические марафоны «День Енисея» и «День Чулыма», благотворительный новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!», а также партнерский проект «Национальный совет по корпоративному волонтерству».

В географию конкурса «Зеленая волна» входят следующие регионы присутствия компании: Волгоградская область (г. Волгоград), Иркутская область (гг. Братск, Тайшет, Шелехов и Шелеховский район), Кемеровская область (г. Новокузнецк, пгт. Белогорск), Красноярский край (г. Ачинск и Ачинский район, г. Боготол и Боготольский район, г. Дивногорск, г. Красноярск, г. Назарово и Назаровский район, пгт. Таежный, с. Тюхтет, Шарыповский район), Ленинградская область (г. Бокситогорск), Мурманская область (г. Кандалакша), Самарская область (пгт. Новосемейкино), Свердловская область (гг. Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск), Республика Хакасия (г. Саяногорск).

По информации пресс-службы РУСАЛа



