В РПЦ не согласились с итогами опроса ВЦИОМа относительно екатеринбургского храма

20:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В РПЦ не согласились с итогами опроса ВЦИОМа по храму в Екатеринбурге. В заявлении местной епархии говорится, что «в горожанах ещё слишком велико эмоциональное напряжение, в таком настроении решения не принимаются».

По мнению священнослужителей, результаты опроса отражают недавнюю «перегретость» общества.



«Проведение опроса во время обострения ситуации, не дав сторонам предоставить аргументы, не делает исследование конструктивным и отражающим действительную ситуацию», — подчеркнули в екатеринбургской епархии. Там резюмировали, что «главный опрос впереди».



Сегодня ВЦИОМ обнародовал результаты своего исследования, которое показало, что 74% местных жителей выступили против строительства храма Святой Екатерины в сквере около Театра драмы.



Губернатор Свердловской области предложил исключить это место из возможных вариантов возведения церкви.



А мэр Екатеринбурга назвал опрос ВЦИОМа «ничего не решающим», поскольку нужно ориентироваться на исследование, которое готовят городские власти. Говорит Москва

