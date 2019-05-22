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В РПЦ не согласились с итогами опроса ВЦИОМа относительно екатеринбургского храма

20:40 22.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В РПЦ не согласились с итогами опроса ВЦИОМа по храму в Екатеринбурге. В заявлении местной епархии говорится, что «в горожанах ещё слишком велико эмоциональное напряжение, в таком настроении решения не принимаются».

По мнению священнослужителей, результаты опроса отражают недавнюю «перегретость» общества.

«Проведение опроса во время обострения ситуации, не дав сторонам предоставить аргументы, не делает исследование конструктивным и отражающим действительную ситуацию», — подчеркнули в екатеринбургской епархии. Там резюмировали, что «главный опрос впереди».

Сегодня ВЦИОМ обнародовал результаты своего исследования, которое показало, что 74% местных жителей выступили против строительства храма Святой Екатерины в сквере около Театра драмы.

Губернатор Свердловской области предложил исключить это место из возможных вариантов возведения церкви.

А мэр Екатеринбурга назвал опрос ВЦИОМа «ничего не решающим», поскольку нужно ориентироваться на исследование, которое готовят городские власти.  Говорит Москва

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