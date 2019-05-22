Леонид Волков получил 20 суток ареста

22:00 Источник: Эхо Москвы

Леонид Волков получил 20 суток административного ареста. Бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального сообщил это в Твиттере. Судья Симоновского районного суда Москвы Хызыр Муссакаев признал его виновным в проведении публичного мероприятия, которое повлекло причинение вреда имуществу.

Волков написал в Твиттере, что по версии полиции он, находясь в Литве, вел трансляцию с митингов против повышения пенсионного возраста 9-го сентября и тем самым вдохновил неизвестных ему лиц поцарапать чью-то машину в Москве. Волков был задержан в российской столице накануне рано утром. Эхо Москвы