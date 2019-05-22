Генассамблея ООН постановила прекратить британское управление островами Чагос
22:40 22.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генассамблея ООН в среду большинством голосов приняла резолюцию о прекращении контроля Великобритании над островами Чагос в Индийском океане. За документ проголосовали 116 стран, включая Россию, против - 6 (в том числе США и несколько африканских государств), воздержались - 56.
"[Генассамблея ]с удовлетворением отмечает консультативное заключение Международного суда от 25 февраля 2019 года о правовых последствиях отделения архипелага Чагос от Маврикия в 1965 году", - отмечается в документе. Резолюция "подтверждает в соответствии с консультативным заключением суда, что поскольку отделение архипелага Чагос не было основано на свободном и подлинном волеизъявлении народа Маврикия, процесс деколонизации Маврикия законно завершен не был".
В связи в этим "архипелаг Чагос является неотъемлемой частью территории Маврикия", подчеркивается в тексте. Согласно ему, "Соединенное Королевство обязано прекратить управлять архипелагом Чагос как можно скорее".
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс по итогам заседания заявила журналистам, что разочарована результатами голосования. "Это вопрос двусторонних отношений, то, что он выносится на рассмотрение Генассамблеи, создает печальный прецедент", - констатировала дипломат.
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