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Организаторы "Евровидения" скорректировали итоги голосования

23:55 22.05.2019 Источник: НГ-Online

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение-2019», прошедшего в Тель-Авиве, пересмотрели итоги распределения баллов, полученных участниками в финале. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС). «Европейский вещательный союз подтверждает, что в результате ошибки из-за человеческого фактора был использован неправильный средний результат. Это не повлияло на финальный результат, и победитель, как и четыре лучшие песни конкурса, остался неизменным»,— говорится в сообщении организаторов.

В соответствии с обновлёнными итогами, опубликованными на сайте ЕВС, российский исполнитель Сергей Лазарев с композицией Scream остаётся на третьем месте с 370 баллами (ранее у него было 369 очков). При этом некоторые страны изменили свои позиции в общем зачёте. В частности, Северная Македония (305 баллов) переместилась с восьмого на седьмое место, обогнав Азербайджан (302 балла). Также Норвегия и Швеция, занявшие пятую и шестую строчки рейтинга, поменялись местами.

Вера Цветкова

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