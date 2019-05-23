К первой встрече с Путиным Трамп хуже подготовился, чем президент РФ, считает Тиллерсон
07:00 23.05.2019 Источник: Интерфакс
Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая перед членами комитета по иностранным делам Палаты представителей, заявил, что президент России Владимир Путин лучше, чем Дональд Трамп подготовился к их первой встрече в Германии в июле 2017 года, пишет Washington Post.
"Мы потратили много времени, обсуждая, как Путин использовал каждую возможность, чтобы продвигать то, что он хотел. Было несоответствие в подготовке, и это создало неравную основу", - отметил один из сотрудников комитета.
Как сообщили участники закрытого семичасового заседания с Тиллерсоном, в Гамбурге американская сторона ожидала короткой встречи для обмена любезностями. В итоге она превратилась в двухчасовую сессию с обсуждением различных геополитических вопросов.
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