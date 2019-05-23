К первой встрече с Путиным Трамп хуже подготовился, чем президент РФ, считает Тиллерсон

07:00 Источник: Интерфакс

Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая перед членами комитета по иностранным делам Палаты представителей, заявил, что президент России Владимир Путин лучше, чем Дональд Трамп подготовился к их первой встрече в Германии в июле 2017 года, пишет Washington Post.

"Мы потратили много времени, обсуждая, как Путин использовал каждую возможность, чтобы продвигать то, что он хотел. Было несоответствие в подготовке, и это создало неравную основу", - отметил один из сотрудников комитета.

Как сообщили участники закрытого семичасового заседания с Тиллерсоном, в Гамбурге американская сторона ожидала короткой встречи для обмена любезностями. В итоге она превратилась в двухчасовую сессию с обсуждением различных геополитических вопросов.