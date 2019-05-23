США могут перебросить на Ближний Восток еще 5 тыс военных - СМИ

07:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США рассматривает запрос об отправке на Ближний Восток дополнительно 5 тыс. военнослужащих на фоне ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на свои источники в Пентагоне, а агентство АП говорит о 10 тыс человек.Министерство обороны США отказалось прокомментировать информацию СМИ. "Согласно давней политике, мы не собираемся обсуждать или спекулировать на потенциальных будущих планах или запросах об отправке сил", - сообщили корр. ТАСС в пресс- службе оборонного ведомства США.