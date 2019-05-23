Британские СМИ назвали дату вероятного ухода Терезы Мэй в отставку
07:26 23.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о своей отставке 24 мая в связи с непринятием правительством ее позиции по вопросу осуществления выхода страны из Евросоюза. С таким утверждением выступила в четверг газета "Таймс" со ссылкой на источники в кабинете министров.
По данным издания, британский премьер может объявить об уходе со своего поста после назначенной на пятницу встречи с Грэмом Брейди, главой Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-тори и определяющего вопросы выбора или смены лидера партии.
В целом все без исключения британские газеты сходятся во мнении, что премьер-министр полностью утратила контроль над ситуаций и не исключают, что счет времени ее пребывания на посту лидера консерваторов и правительства пошел на часы.
НОВОСТИ
- 08:30 23.05.2019
- Российское правительство продлило соглашение о научном сотрудничестве с ЕС
- 08:30 23.05.2019
- Требований США аннулировать закупку С-400 на официальном уровне не было - МИД Турции
- 08:10 23.05.2019
- Авиационные власти США не спешат возвращать Boeing 737 MAX в небо
- 07:55 23.05.2019
- Еще одна крупная японская компания присоединилась к торговой блокаде Huawei
- 07:45 23.05.2019
- МИД Британии считает, что спецслужбы РФ ищут дыры в Сети во многих странах
- 07:15 23.05.2019
- США могут перебросить на Ближний Восток еще 5 тыс военных - СМИ
- 07:00 23.05.2019
- К первой встрече с Путиным Трамп хуже подготовился, чем президент РФ, считает Тиллерсон
- 23:55 22.05.2019
- Организаторы "Евровидения" скорректировали итоги голосования
- 22:40 22.05.2019
- Генассамблея ООН постановила прекратить британское управление островами Чагос
- 22:00 22.05.2019
- Леонид Волков получил 20 суток ареста
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать