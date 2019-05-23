Британские СМИ назвали дату вероятного ухода Терезы Мэй в отставку

07:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о своей отставке 24 мая в связи с непринятием правительством ее позиции по вопросу осуществления выхода страны из Евросоюза. С таким утверждением выступила в четверг газета "Таймс" со ссылкой на источники в кабинете министров.

По данным издания, британский премьер может объявить об уходе со своего поста после назначенной на пятницу встречи с Грэмом Брейди, главой Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-тори и определяющего вопросы выбора или смены лидера партии.

В целом все без исключения британские газеты сходятся во мнении, что премьер-министр полностью утратила контроль над ситуаций и не исключают, что счет времени ее пребывания на посту лидера консерваторов и правительства пошел на часы.

