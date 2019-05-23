МИД Британии считает, что спецслужбы РФ ищут дыры в Сети во многих странах
07:45 23.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант утверждает, что российские спецслужбы якобы занимаются поиском слабых мест в критически важных объектах национальной инфраструктуры многих стран. Об этом говорится в его речи, выдержки из которой в четверг приводит пресс-служба Форин оффиса в преддверии выступления британского министра иностранных дел на конференции НАТО по вопросам кибербезопасности.
"Мы считаем, что российские спецслужбы взяли на прицел критически важные объекты национальной инфраструктуры во многих странах для того, чтобы найти их уязвимые места. Эта глобальная кампания также имеет своей целью поставить под угрозу основные правительственные сети. Я могу сообщить, что за последние 18 месяцев Национальный центр кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC) поделился с 16 странами-союзниками НАТО и с еще большим количеством государств, не входящих в альянс, своей информацией и оценкой по российской киберактивности в их странах", - следует из речи Ханта, с которой он выступит 23 мая в Лондоне.
НОВОСТИ
- 08:30 23.05.2019
- Российское правительство продлило соглашение о научном сотрудничестве с ЕС
- 08:30 23.05.2019
- Требований США аннулировать закупку С-400 на официальном уровне не было - МИД Турции
- 08:10 23.05.2019
- Авиационные власти США не спешат возвращать Boeing 737 MAX в небо
- 07:55 23.05.2019
- Еще одна крупная японская компания присоединилась к торговой блокаде Huawei
- 07:26 23.05.2019
- Британские СМИ назвали дату вероятного ухода Терезы Мэй в отставку
- 07:15 23.05.2019
- США могут перебросить на Ближний Восток еще 5 тыс военных - СМИ
- 07:00 23.05.2019
- К первой встрече с Путиным Трамп хуже подготовился, чем президент РФ, считает Тиллерсон
- 23:55 22.05.2019
- Организаторы "Евровидения" скорректировали итоги голосования
- 22:40 22.05.2019
- Генассамблея ООН постановила прекратить британское управление островами Чагос
- 22:00 22.05.2019
- Леонид Волков получил 20 суток ареста
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать