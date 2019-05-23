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МИД Британии считает, что спецслужбы РФ ищут дыры в Сети во многих странах

07:45 23.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант утверждает, что российские спецслужбы якобы занимаются поиском слабых мест в критически важных объектах национальной инфраструктуры многих стран. Об этом говорится в его речи, выдержки из которой в четверг приводит пресс-служба Форин оффиса в преддверии выступления британского министра иностранных дел на конференции НАТО по вопросам кибербезопасности.

"Мы считаем, что российские спецслужбы взяли на прицел критически важные объекты национальной инфраструктуры во многих странах для того, чтобы найти их уязвимые места. Эта глобальная кампания также имеет своей целью поставить под угрозу основные правительственные сети. Я могу сообщить, что за последние 18 месяцев Национальный центр кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC) поделился с 16 странами-союзниками НАТО и с еще большим количеством государств, не входящих в альянс, своей информацией и оценкой по российской киберактивности в их странах", - следует из речи Ханта, с которой он выступит 23 мая в Лондоне.

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