0
0
0
НОВОСТИ

Авиационные власти США не спешат возвращать Boeing 737 MAX в небо

08:10 23.05.2019

Исполняющий обязанности главы Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Дэниел Элуэлл заявил, что не располагает точной датой возвращения самолетов Boeing 737 MAX  в эксплуатацию после отказа авиакомпаний по всему миру использовать их в своих перевозках. Его слова, сказанные в среду перед началом международной конференции в Форт-Уэрте (штат Техас), где эксперты управления представят информацию о ходе сертификации оборудования для этих самолетов, приводит агентство Рейтер.

По словам Элуэлла, ФАУ не собирается спешить с предоставлением разрешения на полеты Boeing 737 MAX. Американский авиарегулятор по-прежнему ожидает предоставления официальных данных о внедрении обновления вспомогательной системы маневрирования MCAS от авиакомпании Boeing для осуществления сертификации и возвращения лайнеров к работе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:30 23.05.2019
Российское правительство продлило соглашение о научном сотрудничестве с ЕС
0
26
08:30 23.05.2019
Требований США аннулировать закупку С-400 на официальном уровне не было - МИД Турции
0
25
07:55 23.05.2019
Еще одна крупная японская компания присоединилась к торговой блокаде Huawei
0
90
07:45 23.05.2019
МИД Британии считает, что спецслужбы РФ ищут дыры в Сети во многих странах
0
106
07:26 23.05.2019
Британские СМИ назвали дату вероятного ухода Терезы Мэй в отставку
0
130
07:15 23.05.2019
США могут перебросить на Ближний Восток еще 5 тыс военных - СМИ
0
130
07:00 23.05.2019
К первой встрече с Путиным Трамп хуже подготовился, чем президент РФ, считает Тиллерсон
0
157
23:55 22.05.2019
Организаторы "Евровидения" скорректировали итоги голосования
0
467
22:40 22.05.2019
Генассамблея ООН постановила прекратить британское управление островами Чагос
0
575
22:00 22.05.2019
Леонид Волков получил 20 суток ареста
0
458

Возврат к списку