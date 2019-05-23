Авиационные власти США не спешат возвращать Boeing 737 MAX в небо
08:10 23.05.2019
Исполняющий обязанности главы Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Дэниел Элуэлл заявил, что не располагает точной датой возвращения самолетов Boeing 737 MAX в эксплуатацию после отказа авиакомпаний по всему миру использовать их в своих перевозках. Его слова, сказанные в среду перед началом международной конференции в Форт-Уэрте (штат Техас), где эксперты управления представят информацию о ходе сертификации оборудования для этих самолетов, приводит агентство Рейтер.
По словам Элуэлла, ФАУ не собирается спешить с предоставлением разрешения на полеты Boeing 737 MAX. Американский авиарегулятор по-прежнему ожидает предоставления официальных данных о внедрении обновления вспомогательной системы маневрирования MCAS от авиакомпании Boeing для осуществления сертификации и возвращения лайнеров к работе.
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