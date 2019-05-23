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В четверг к вечеру в Москве похолодает и пойдет дождь - синоптики

08:50 23.05.2019

Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, вечером – влиянием холодного атмосферного фронта. Это значит, что погода начнет постепенно портиться: во второй половине дня верхняя граница облаков кучевых форм достигнет 10-11 км, а значит, прошумят скоротечные ливни, которые к вечеру будут усиливаться, прогремят грозы, усилится ветер, что немного освежит воздух.

В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем в столице +23…+25°, в Подмосковье +20…+25°. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 739 мм рт. ст., - сообщают Метеовести.

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