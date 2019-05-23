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НОВОСТИ

Лидер большинства в палате общин британского парламента подала в отставку

09:00 23.05.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Лидер большинства в палате общин Андреа Ледсом подала в отставку и, таким образом, покидает кабинет премьер-министра Британии Терезы Мэй.

Она заявила, что больше не верит, что нынешнее правительство сможет довести до конца выход страны из Европейского союза ("брексит").

Ранее Ледсом выдвигала свою кандидатуру в лидеры правящей Консервативной партии, однако позже добровольно сошла с дистанции в пользу Терезы Мэй.  Русская служба Би-би-си

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