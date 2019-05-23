Правящая партия с союзниками победила на парламентских выборах в Индии

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящий в Индии "Национальный демократический альянс" во главе с "Бхаратия джаната парти" (БДП) победил на всеобщих парламентских выборах. Как сообщает Избирательная комиссия Индии, хотя подсчет голосов еще продолжается, БДП с союзниками уже перешла рубеж из 272 мест, чтобы обеспечить себе большинство в Лок сабхе (нижней палате парламента), состоящей из 543 депутатов.

Оппозиционный "Объединенный прогрессивный альянс", лидером в котором выступает старейшая политическая партия страны "Индийский национальный конгресс", пока получил около 100 мест. Конечные результаты будут известны к вечеру четверга.



В настоящее время в Лок сабхе у правящего альянса 310 мест, у оппозиционного ИНК и его союзников - 69.

