0
0
44
НОВОСТИ

Правящая партия с союзниками победила на парламентских выборах в Индии

09:05 23.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящий в Индии "Национальный демократический альянс" во главе с "Бхаратия джаната парти" (БДП) победил на всеобщих парламентских выборах. Как сообщает Избирательная комиссия Индии, хотя подсчет голосов еще продолжается, БДП с союзниками уже перешла рубеж из 272 мест, чтобы обеспечить себе большинство в Лок сабхе (нижней палате парламента), состоящей из 543 депутатов.

Оппозиционный "Объединенный прогрессивный альянс", лидером в котором выступает старейшая политическая партия страны "Индийский национальный конгресс", пока получил около 100 мест. Конечные результаты будут известны к вечеру четверга.

В настоящее время в Лок сабхе у правящего альянса 310 мест, у оппозиционного ИНК и его союзников - 69.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 23.05.2019
Цены на нефть снизились почти на 2%
0
30
10:00 23.05.2019
На Украине вступил в силу указ о роспуске парламента
0
38
09:32 23.05.2019
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
0
85
09:20 23.05.2019
В Воронеже аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку онкодиспансера
0
125
09:00 23.05.2019
Лидер большинства в палате общин британского парламента подала в отставку
0
132
08:50 23.05.2019
В четверг к вечеру в Москве похолодает и пойдет дождь - синоптики
0
127
08:30 23.05.2019
Российское правительство продлило соглашение о научном сотрудничестве с ЕС
0
149
08:30 23.05.2019
Требований США аннулировать закупку С-400 на официальном уровне не было - МИД Турции
0
162
08:10 23.05.2019
Авиационные власти США не спешат возвращать Boeing 737 MAX в небо
0
182
07:55 23.05.2019
Еще одна крупная японская компания присоединилась к торговой блокаде Huawei
0
196

Возврат к списку